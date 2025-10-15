CHP'nin Malatya kongresinde kavga

PODCAST
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 15:55
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Malatya'da düzenlenen 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.
