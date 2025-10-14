Türkiye'den İspanya'ya nefes kesen operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak operasyonda, Güney Amerika'dan İspanya'ya giden ve İstanbul Ambarlı Limanı'ndan transit geçiş yapan bir konteynerde, fosil una emdirilmiş 1,7 ton kokaine el koydu, olayla ilgili organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.
1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi
EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.
1,7 TONLUK KOKAİN
Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
NEFES KESEN OPERASYON
Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı.