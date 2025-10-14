PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'den İspanya'ya nefes kesen operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri fosil una emdirilmiş 1,7 ton kokaine el koydu. İstanbul'da tespit ettikleri uyuşturucu yüklü konteyner Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı. Madrid polisi ile ortaklaşa gerçekleşen operastonla uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi:
Türkiye'den İspanya'ya nefes kesen operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak operasyonda, Güney Amerika'dan İspanya'ya giden ve İstanbul Ambarlı Limanı'ndan transit geçiş yapan bir konteynerde, fosil una emdirilmiş 1,7 ton kokaine el koydu, olayla ilgili organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi

EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.

Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)

1,7 TONLUK KOKAİN

Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)


NEFES KESEN OPERASYON

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner, Gümrükler Muhafaza ve İspanya polisinin ortak takibiyle Barcelona Limanı'na ulaştırıldı.

Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)

3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. (DHA)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Türk Telekom
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı