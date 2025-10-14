Türkiye'den İspanya'ya nefes kesen operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürüttüğü ortak operasyonda, Güney Amerika'dan İspanya'ya giden ve İstanbul Ambarlı Limanı'ndan transit geçiş yapan bir konteynerde, fosil una emdirilmiş 1,7 ton kokaine el koydu, olayla ilgili organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi

EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı.