NATO Genel Sekreteri Rutte'den Başkan Erdoğan'a Gazze teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek Ankara'nın Irak'ın kendi güvenlik ve savunma güçlerini geliştirmelerine yardımcı olması açısından da "büyük bir rolü olduğunu" söyledi.

Rutte, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısında, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'in bölgedeki ve Gazze'deki saldırılarının NATO'nun genel güvenlik ortamını nasıl etkilediği sorusunu yanıtladı.