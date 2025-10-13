PODCAST CANLI YAYIN
Uçakta neler yaşandı? Erdoğan karşı çıktı, Netanyahu Mısır'a gidemedi! İşte dakika dakika yaşananlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'a geleceğini öğrendikten sonra "havalimanını pas geç" talimatı verdiği bildirildi. Uçağın pisti pas geçmesi sonrası ABD'ye, Netanyahu'nun zirveye katılması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceğinin bilgisinin verildiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın uçağının yaklaşık olarak 19 dakika boyunca Kızıldeniz üzerinde kaldığı ifade edildi.

