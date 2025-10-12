PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Ankara'da rüşvet soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı!

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda rüşvet almak-vermek' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 süpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Ankara'da rüşvet soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda 33 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Ankara merkezli rüşvet operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı!Son dakika! Ankara merkezli rüşvet operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Son dakika! Ankara merkezli rüşvet operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!