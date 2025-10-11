Çanakkale’de gemi battı: Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Çanakkale Boğazı'nda Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) denizde çırpınırken balıkçılar tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kepez ilçesi açıklarında akşam saatlerinde 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi avlanmak için seyir halindeyken mürettebat denizde 1 kişinin çırpındığını fark etti. Gırgır teknesinin kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Balıkçılar tarafından gırgır teknesine alanın kişinin Samuil İlqaroğlu (25) olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kepez Limanı'na getirilen İlqaroğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale'de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk ve adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.