Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İki erkek DNA’sı tespit edildi

Van'da 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim'de Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Rojin soruşturmasında iki erkeğe ait DNA tespit edildi İKİ ERKEĞE AİT DNA ÖRNEKLERİ BULUNDU Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürerken, Rojin'in ölümüyle ilgili dosyaya giren ATK raporu dikkat çekici bulgular içerdi. Raporda, genç kızın vücudunun iki farklı bölgesinde iki erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildiği belirtildi. Van ve Diyarbakır baroları tarafından yapılan ortak açıklamada, raporun cinsel saldırı ihtimalini gündeme getirdiği vurgulanarak, soruşturmanın bu yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.