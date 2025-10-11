PODCAST CANLI YAYIN

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Avukatlar, raporun cinsel saldırı şüphesini güçlendirdiğini belirterek dosyanın yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İki erkek DNA’sı tespit edildi

Van'da 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim'de Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

İKİ ERKEĞE AİT DNA ÖRNEKLERİ BULUNDU

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürerken, Rojin'in ölümüyle ilgili dosyaya giren ATK raporu dikkat çekici bulgular içerdi. Raporda, genç kızın vücudunun iki farklı bölgesinde iki erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildiği belirtildi.

Van ve Diyarbakır baroları tarafından yapılan ortak açıklamada, raporun cinsel saldırı ihtimalini gündeme getirdiği vurgulanarak, soruşturmanın bu yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

DOSYAYA EKLENDİ

Rojin Kabaiş ailesinin avukatlarından Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dokuz ay sonra gelen raporda, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin nereden alındığına ilişkin bilgiler dosyaya eklendi. Soruşturma artık çok başka bir aşamaya geçmiştir." ifadelerini kullandı.

