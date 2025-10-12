PODCAST CANLI YAYIN

İki kardeş ışığa kavuştu!

Görme engelli iki kardeşin gözleri, başarılı operasyonla açıldı. Mutluluktan havalara uçan küçük çocuk, “Annemi karanlık sanıyordum. Ama bembeyazmış” diyerek sevinç gözyaşları akıttı.

Giriş Tarihi:
Eskişehir'de bir hayırsever grubu, doğuştan görme engelli Hamit Özbek'i fark etti. Bir süre sonra küçük Özbek'in kardeşi Muhammet Özbek de görme engelli olarak dünyaya geldi. Hayırsever grubu, Muhammet ile 10 yaşındaki Hamit'i Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne yatırdı. Önce minik Muhammet'e bir operasyon yapıldı. 3 ay boyunca takip edilen tedavi sürecinin ardından, 8 Ekim 2025'te 2 kardeşe de kornea ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından Hamit Özbek ve 1.5 yaşındaki kardeşi Muhammet'in gözleri açıldı. Böylece Ayşegül Bozbaş ve Eskişehirli hayırseverlerin vesilesiyle, görme engelli 2 kardeş dünyanın renkleriyle tanıştı. Özbek ailesi, yapılan ameliyatın başarılı bir sonuç vermesiyle büyük sevinç yaşadı.

GÖREMEZ DEDİLER
Anne Özbek, yavrularıyla kucaklaşmanın sevincini yaşadı. Hayırsever Ayşegül Bozbaş "Hamit ile 4 yıl önce tanıştık. O zaman, Hamit'in görme ihtimali hiç yoktu. Birkaç operasyon geçirmiş ve doktorlar, onun bir daha göremeyeceğini söylemişler. Ama Ankara'daki doktorlarımız, iki yavruyu hem annesine, hem de ışığa kavuşturdu" dedi.

FUTBOLCU OLUP FORVET OYNAYACAĞIM
Özellikle Hamit Özbek'in annesini ilk gördüğünde verdiği tepki duygulandırdı. Zihninde çok karanlık olan annesinin aslında bembeyaz olduğunu söyleyen Özbek, artık kendi başına yürüyebilmeye ve minik kardeşiyle oyunlar oynamaya başladı. Hamit Özbek, "Renklerin nasıl olduğunu merak ediyordum. Annemi karanlık olarak düşünüyordum" dedi. Galatasaray taraftarı olan Hamit Özbek, büyüyünce futbolcu olup forvet pozisyonunda oynamak istediğini anlattı.

