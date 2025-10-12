PODCAST CANLI YAYIN

Muğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saat 06.40'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Giriş Tarihi:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-10-12 06:59:14 35.9975 40.06528 6.05 ML 3.5 Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
2025-10-12 06:40:58 37.09194 28.58472 12.04 ML 4.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-10-12 06:10:51 39.24972 28.92667 7.11 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-12 06:09:07 39.24056 28.97556 7.07 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-12 06:08:38 39.24472 28.97778 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

