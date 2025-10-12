Muğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklama (Ekran görüntüsü)

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2025-10-12 06:59:14 35.9975 40.06528 6.05 ML 3.5 Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)

2025-10-12 06:40:58 37.09194 28.58472 12.04 ML 4.1 Köyceğiz (Muğla)

2025-10-12 06:10:51 39.24972 28.92667 7.11 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-10-12 06:09:07 39.24056 28.97556 7.07 ML 1.0 Simav (Kütahya)

2025-10-12 06:08:38 39.24472 28.97778 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)