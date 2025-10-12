PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan'dan dünya kız çocukları günü'nde anlamlı mesaj

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır" dedi. Erdoğan, "Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum" sözlerini de kaydetti.

Emine Erdoğan, kız çocuklarının okumasına destek oldu. Her fırsatta onların kendi yollarını çizebilmeleri için projeler ortaya koydu.

