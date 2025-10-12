PODCAST CANLI YAYIN

Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!

Altyapı sorunlarının yanı sıra konser vurgunu ve yolsuzluklarıyla vatandaşlara eziyet olan Mansur Yavaş yönetimindeki CHP’li Ankara Büyükşehir Belesiyesi’ne tepkiler büyüyor. Ankara’nın Sincan ilçesinde evi 12. kez su basan Salih Kırsak, Mansur Yavaş’a seslenerek, “Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bir eve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) atık tahliye borusundan taşan sular doldu.

BELEDİYE YARDIM ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ

Evini su bastığını gören Salih Kırsak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayıp yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini iddia etti.

Evinin hali kötüleştikçe isyan eden Kırsak, kışın ne yapacağını bilmediğini söyledi.

EVİ 12 DEFA SU BASTI

Yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak şöyle konuştu:

"CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı. Ben de 'beyefendi sizin evinizi pislik bassa sizin ses tonunuz nasıl olur' dedim. Adamlar belediye çalışanı değil efe. Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı."


"KONSER YAPMA, YAŞANACAK YER YAP"

Telefonundan yağış oranının yüzde 25 olduğunu gören ama buna rağmen evini su basan Kırsak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'ya çok az bir yağmur yağdı. Sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek biz bunu yaşayacağız. Maalesef hiçbir şey olmuyor ama bizim CHP belediyeciliğinden, Mansur Yavaş'tan isteğimiz Sincan'a bir çözüm. Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap. 150-200 yıl önce Kızılderili olarak yaşasak çadırı pislik basmaz. Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor."

