Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!

Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB’ye isyan (İHA)

EVİ 12 DEFA SU BASTI

Yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak şöyle konuştu:

"CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı. Ben de 'beyefendi sizin evinizi pislik bassa sizin ses tonunuz nasıl olur' dedim. Adamlar belediye çalışanı değil efe. Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı."