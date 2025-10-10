CHP'li ABB'deki yolsuzluk soruşturmasında 59 sayfalık iddianame hazır: 7 milyonluk konser 35 milyonluk vurgun

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yapılan konserleri için ayrılan 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının 4 firmaya, 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı.
PARAYI TAMİRCİYE ÇEKTİRDİKLERİ BELİRLENDİ
İsrafil Çetin ve Murat Özkan'ın ifadeleri, ABB konser soruşturmasında dikkat çekti. Çetin, Şenol Özekin için malzeme taşıma, para yatırma ve çek tahsilatı işleri yaptığını, karşılığında haftalık 1.500 TL aldığını belirtti.
CHP'li Ankara'da 14 sanık hakkında iddianame düzenlendi
Özekin ölünce de Oral Karmaz ile çalışmaya başladığını, çek tahsilatlarının Özkan ile birlikte yapıldığını ve paraların çantalarla Şenol ve Oral'a teslim edildiğini söyledi. Murat Özkan ise çek bozdurma işlemlerini İsrafil Çetin'in talimatıyla yaptığını, parayı bankada kendisine teslim ettiğini ifade etti.