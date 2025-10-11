PODCAST CANLI YAYIN

Rize'de Başkan Erdoğan coşkusu! Kendisine seslenen çocuğa gülümseten yanıt: “Tayyip deden sana kurban olsun”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda hem siyasete hem de gönüllere dokunan anlar yaşattı. Konuşması sırasında salondaki küçük bir çocuğun kendisine seslenmesi üzerine verdiği içten yanıt, salonda gülümseten dakikalar oluşturdu.

Rize'de büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılanan Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda parti mensuplarına seslendi. Konuşması sırasında salonun bir köşesinden gelen bir çocuk sesi dikkat çekti. Küçük çocuğun "Tayyip dede!" diyerek seslenmesi üzerine Erdoğan konuşmasına kısa bir ara verdi.
“Tayyip deden sana kurban olsun”

Gülümseyerek salona dönen Erdoğan, çocuğa seslenerek "Tayyip deden sana kurban olsun!" yanıtını verdi. Başkan'ın bu samimi cevabı salonda kahkahalarla karşılandı, partililer uzun süre alkışladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

RİZE'DE SAMİMİ ANLAR

Salondaki atmosfer bir anda siyasi gündemin ciddiyetinden sıyrılarak, samimi bir tebessümle doldu. Katılımcılar, Erdoğan'ın hem lider hem de bir "Baba figürü" olarak halkla kurduğu yakın bağı alkışlarla pekiştirdi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

REİS HOŞGELDİN


Toplantı öncesinde Rize sokaklarında da yoğun bir ilgi vardı. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılarken, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla "Reis hoş geldin" sloganları attı. Erdoğan, kalabalığı selamlayarak vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

