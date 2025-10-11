Rize'de Başkan Erdoğan coşkusu! Kendisine seslenen çocuğa gülümseten yanıt: “Tayyip deden sana kurban olsun”

Rize'de büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılanan Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda parti mensuplarına seslendi. Konuşması sırasında salonun bir köşesinden gelen bir çocuk sesi dikkat çekti. Küçük çocuğun "Tayyip dede!" diyerek seslenmesi üzerine Erdoğan konuşmasına kısa bir ara verdi.“Tayyip deden sana kurban olsun”
Gülümseyerek salona dönen Erdoğan, çocuğa seslenerek "Tayyip deden sana kurban olsun!" yanıtını verdi. Başkan'ın bu samimi cevabı salonda kahkahalarla karşılandı, partililer uzun süre alkışladı.
RİZE'DE SAMİMİ ANLAR
Salondaki atmosfer bir anda siyasi gündemin ciddiyetinden sıyrılarak, samimi bir tebessümle doldu. Katılımcılar, Erdoğan'ın hem lider hem de bir "Baba figürü" olarak halkla kurduğu yakın bağı alkışlarla pekiştirdi.
REİS HOŞGELDİN
Toplantı öncesinde Rize sokaklarında da yoğun bir ilgi vardı. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılarken, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla "Reis hoş geldin" sloganları attı. Erdoğan, kalabalığı selamlayarak vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.