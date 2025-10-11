İstanbul su kesintisi 12 EKİM PAZAR: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ ilçeleri duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde geçici süreyle su kesintileri yaşanacak.

(AA) İstanbul'da Hangi Bölgeler Etkilenecek? Kesintiler, İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında çeşitli ilçeleri kapsayacak. Vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilecek bu kesintiler, çalışmalar tamamlandığında sona erecek.