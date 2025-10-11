PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul su kesintisi 12 EKİM PAZAR: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ ilçeleri duyurdu

İstanbul’da 12 Ekim Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki yarın hangi ilçelerde sular gidecek? Pazar günü su kesintisinden hangi bölgeler etkilenecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul su kesintisi 12 EKİM PAZAR: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ ilçeleri duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde geçici süreyle su kesintileri yaşanacak.

(AA)(AA)

İstanbul'da Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Kesintiler, İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında çeşitli ilçeleri kapsayacak. Vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilecek bu kesintiler, çalışmalar tamamlandığında sona erecek.

(AA)(AA)

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?

Su kesintilerinin süresi, yapılan bakım ve onarım çalışmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İkamet ettikleri güzergahta su kesintisi saatlerini kontrol etmek isteyenler, İSKİ'nin resmi web sitesindeki "Planlı Su Kesintileri" sayfasından veya ALO 185 hattından sorgulama yapabilir.

Evde elektrik ne zaman gelir? 11-12 EKİM İLÇE İLÇE LİSTE: İstanbulda 9 saat yokEvde elektrik ne zaman gelir? 11-12 EKİM İLÇE İLÇE LİSTE: İstanbulda 9 saat yok
Evde elektrik ne zaman gelir? 11-12 EKİM İLÇE İLÇE LİSTE: İstanbul'da 9 saat yok
Baraj doluluk oranları kritik seviyede! 11 Ekim İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte son verilerBaraj doluluk oranları kritik seviyede! 11 Ekim İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte son veriler
Baraj doluluk oranları kritik seviyede! 11 Ekim İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte son veriler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada