Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 5'i tutuklu 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan iddianame hazırlandı

Son dakika: ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan iddianame hazırlandı.

Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 5'i tutuklu 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan iddianame hazırlandı

Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere yönelik soruşturmada, 14 kişi hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ANKARA'DA VURGUN SANATI

Chp'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor. Müfettiş raporlarına göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek inceleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında yer aldı. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi.

