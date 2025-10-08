Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı!

İstanbul'da Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Emniyet ekiplerinin, şehrin ortasında işlenen bu suikastı aydınlatmaya yönelik elde ettiği ilk bulgulara göre, saldırı emri yurt dışından geldi. Daltonlar çetesi tarafından tasarlanarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, Öktem'in bir susturma operasyonuna kurban gitmiş olabileceği üzerinde de duruyor.
Zincirlikuyu'da önceki gün 16.15 sıralarında, kendisine ait özel otomobille ilerleyen avukat Serdar Öktem'e trafiğin yavaşladığı sırada, ellerinde uzun namlulu ve yarı otomatik silah, yüzlerinde maske bulunan 4 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren 2'si 18 yaşından küçük 4 saldırganın açtığı çapraz ateş sonrası aracı içerisinde kafasına, yüzüne ve göğsüne isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ORMANDA YAKALANDILAR
Saldırı sonrası kaçan 4'ü tetikçi biri araç kullanıcısı S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A isimli saldırganlar, kaçtıkları aracı Arnavutköy'deki ormana terk edip bindikleri taksiyle kaçmaya çalışırken jandarmanın önlerini kesmesi üzerine ormanlık alana kaçtı. 5 saldırgan ormanlık alandaki kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullandıkları 2 kaleşnikof, 2 yarı otomatik silahla yine olayda kullandıkları maske, ekipmanlar ele geçirildi.