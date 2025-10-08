Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı!

Fotoğraf (DHA)



ÇETE LİDERİ EMRETTİ Saldırganların dijital cihaz ve telefonları üzerinde yapılan ön inceleme ve alınan ilk ifadeleri doğrultusunda, saldırının yurt dışında bulunan firari çete elebaşı tarafından saldırı ekibine elebaşlık ve organizatörlük yapan Sidar Ö.'ye gönderilen infaz emriyle gerçekleştirildiği tespit edilirken, saldırganların irtibatlı olduğu şahıslara yönelik çalışmalarda ise H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E.S. ve A.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Fotoğraf (İHA)



POLİSİN ÜZERİNDE DURDUĞU İHTİMAL Saldırıda hayatını kaybeden ve "Max" lakabıyla bilinen Şirinler isimli suç örgütünün lideri Sabri Şirin'in yanısıra, Daltonlar suç örgütünün hasımı olan "Casperler" çetesinin avukatlığını yapan avukat Öktem'in, mafya tipi yapılanmalar arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanan husumet nedeniyle Daltonlar çetesi tarafından tasarlanarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, Öktem'in bir susturma operasyonuna kurban gitmiş olabileceği üzerinde de duruyor. Başsavcılık ise açıklamasında ilk belirlemelere göre, saldırı eyleminin bir organize suç örgütünün Öktem'e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Daltonlar suç örgütü, sosyal medyada yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.