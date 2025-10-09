PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ateşkes planında yer alan görev gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ateşkes planında yer alan görev gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan Paris'te önemli açıklamalarda bulundu

İşte Bakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları:

Fidan toplantıda, kalıcı barış için önerilerde bulunduğunu da ifade etti. "Gazze yeniden 7 Ekim 2023 öncesinde olduğu gibi açık hava hapishanesine dönmemeli" diyen Bakan Fidan, Netanyahu'nun planı bozma girişimleri konusunda uyardı.

"Türkiye uluslararası çaba ortaya koydu, bu neticeyi aldığımız için mutluyuz" vurgusunu yapan Hakan Fidan, 2 senedir devam eden Gazze'deki soykırımın durması için bir umudun ortaya çıktığının altını çizdi ve görev gücünün, anlaşmanın uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacağına işaret etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Takas Bank
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Borsa İstanbul
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Türk Telekom
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu