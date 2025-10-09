Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ateşkes planında yer alan görev gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan Paris'te önemli açıklamalarda bulundu

İşte Bakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları:

Fidan toplantıda, kalıcı barış için önerilerde bulunduğunu da ifade etti. "Gazze yeniden 7 Ekim 2023 öncesinde olduğu gibi açık hava hapishanesine dönmemeli" diyen Bakan Fidan, Netanyahu'nun planı bozma girişimleri konusunda uyardı.

"Türkiye uluslararası çaba ortaya koydu, bu neticeyi aldığımız için mutluyuz" vurgusunu yapan Hakan Fidan, 2 senedir devam eden Gazze'deki soykırımın durması için bir umudun ortaya çıktığının altını çizdi ve görev gücünün, anlaşmanın uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacağına işaret etti.