Adana'da pompalı tüfekle havaya ateş açıldı! O anlar kamerada

Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti

Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı