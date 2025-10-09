PODCAST CANLI YAYIN

Avukattan tahliye dolandırıcılığı

Dolandırıcılıktan tutuklanan avukat, bu kez bir mahkumu çarptı. Serbest kalınca yakalandı. Yeniden hapsi boyladı

İstanbul'da avukat S.K., 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırdı. Yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındı. 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Cezaevine giren avukat, mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra serbest kalan avukat S.K., tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı.

S.K., paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi. Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında, S.K. adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Avukat S.K. ifadesinde "4 vatandaşın vekaletlerini aldım, bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım" dedi. Suçlamaları reddetti. Ancak S.K., 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

