Türkiye’den AİHM’e Demirtaş başvurusu

Türkiye, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın, nihai merci olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de incelenmesi için başvuru yaptı.

AİHM'NİN BÜYÜK DAİRESİ NASIL İŞLİYOR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) en üst karar organı olan Büyük Daire, 17 üyeden oluşuyor. Başkan, başkan yardımcıları ve bölüm başkanları doğal üye olarak yer alırken, başvurunun yöneltildiği ülkenin hâkimi de bu yapıya dâhil oluyor. Diğer üyeler ise kura yoluyla belirleniyor.

Büyük Daire, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması ve yorumlanması açısından ciddi sorunlar içeren başvuruları ele alıyor. Mahkeme daireleri, incelemenin her aşamasında yargılama yetkisini Büyük Daire'ye bırakabiliyor. Ancak bunun için davada henüz karar verilmemiş olması ve hem hükümetin hem de başvurucunun buna rıza göstermesi gerekiyor.

Daire kararı verildikten sonra ise taraflardan biri üç ay içinde başvurunun Büyük Daire'de yeniden görülmesini talep edebiliyor. Bu talep, içinde Mahkeme Başkanı'nın da bulunduğu beş kişilik panel tarafından değerlendiriliyor. Panelin kabul etmesi halinde dosya Büyük Daire'ye aktarılıyor ve başvurunun tamamı yeniden inceleniyor.

Büyük Daire'nin verdiği kararlar kesin nitelik taşıyor ve temyiz edilemiyor.

