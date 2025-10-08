PODCAST CANLI YAYIN

Papa ziyaretlere başlıyor! İlk adresi Türkiye

Vatikan'da 18 Mayıs'ta göreve gelen Papa 14'üncü Leo'nun yurt dışı ziyaret programı açıklandı. Buna göre Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı vurgulandı.

Vatikan'da 18 Mayıs'ta göreve gelen Papa 14'üncü Leo'nun yurt dışı ziyaret programı açıklandı. Buna göre Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı vurgulandı. Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, Türkiye'ye yapılacak seyahatin, "İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek bir hac ziyaretini" içereceğini Lübnan'a yapılacak seyahatin güzergahının ise "ilerleyen zamanda duyurulacağını" aktardı.

