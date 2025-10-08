PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan kritik mesaj: “Bugünkü görüşmeler belirleyici olacak!” – Filistin’e güçlü destek!

Başkan Erdoğan’dan kritik mesaj: “Bugünkü görüşmeler belirleyici olacak!” – Filistin’e güçlü destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında hem iç politikaya hem de Filistin meselesine dair önemli sinyaller verdi. “Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.” sözleri salonda yankılandı.

Bunlar da Var

Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada
Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle