3 ilde uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4 milyar 385 milyon Türk Lirası!

Ağrı, Edirne ve Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYAR 385 MİLYON!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

1.3 TON UYUŞTURUCU MADDE

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde;

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SIFIR TOLERANS ANLAYIŞIYLA SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)

Detaylar gelecek...