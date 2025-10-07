Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

Olay yeri (DHA)

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.