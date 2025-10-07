PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

Son dakika haberi! Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu’da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Raporu’nca hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan Avukat Serdar Öktem dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otopsi raporu ortaya çıktı.

Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.

Serdar Öktem (İHA)Serdar Öktem (İHA)

4 ADET SİLAH MERMİ ÇEKİRDEĞİ PARÇASI TESPİT EDİLDİ

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.

Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Serdar Öktem (İHA)Serdar Öktem (İHA)

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

