Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını bildirdi.



Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 7 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 78 şüphelinin yakaladığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını, 27'sine ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 işyeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandı."

