5 ülke 8 suçlu! Bakan Yerlikaya açıkladı: Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan Türkiye'ye getirdik

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, suçluların 5 ayrı ülkede yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 Suçluyu,
Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,

GÜRCİSTAN(4), ALMANYA, ARNAVUTLUK, HIRVATİSTAN ve İRAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu;

"Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık," suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

Yakalanan suçlular (Sosyal medya)Yakalanan suçlular (Sosyal medya)

"Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma ve Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Silahla Tehdit" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İRAN'da,

"Kasten Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs ARNAVUTLUK'ta,

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Ulusal Seviyede aranan S.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Ulusal Seviyede aranan H.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

