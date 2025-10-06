Ticaret Bakanlığı duyurdu! Emlak fiyatlarında fahiş fiyata 172 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1.416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca Mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır.

Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir."

(Takvim.com.tr)

256 KİŞİYE 34,9 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık ayrıca 256 kişiye 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34.900.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.