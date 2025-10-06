PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Emlak fiyatlarında fahiş fiyata 172 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1.416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uyguladığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Emlak fiyatlarında fahiş fiyata 172 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1.416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca Mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır.

Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir."

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

256 KİŞİYE 34,9 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık ayrıca 256 kişiye 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34.900.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

1.416 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen 1.416 kişi hakkında işlem yaptığını da belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1.416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı