Son dakika! Başkan Erdoğan'dan düşman işgalinden kurtuluşun 102. yılında İstanbul mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul mesajı (Sosyal medya)

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."