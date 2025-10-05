PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ'da cenaze evinde silahlı kavga! 2 ölü 2 yaralı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cenaze evinde çıkan silahlı kavgada, iki kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi:
Tekirdağ'da cenaze evinde silahlı kavga! 2 ölü 2 yaralı!

Tekirdağ'ın Çorlu'da aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.



OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, sabaha karşı Corlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak mevkiinde meydana geldi. Aykut ve Olcay Ertaşır, husumetlileri A.B.'nin İstanbul'dan cenaze evine taziyeye geldiğini öğrendi.

Husumetli iki tarafın cenaze evinde karşılaşmasının ardından silahlı kavga yaşandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada açılan ateş sonucu Aykut ve Olcay Ertaşır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralanan O.T. ve A.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

