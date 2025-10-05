PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Valiliği açıkladı: "Erdem Özveren'e gözaltı iddiaları tümüyle asılsızdır"

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivistlerden Erdem Özveren'in gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GÖZALTI SÖZ KONUSU DEĞİL

İstanbul Valiliği, Özveren'in eşinin kayıp başvurusunda bulunduğunu ve bu yüzden form düzenlendiğini gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması (Sosyal medya)İstanbul Valiliği'nin açıklaması (Sosyal medya)

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı"na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır.

Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Özveren'in gözaltına alındığı iddia edilmişti.

