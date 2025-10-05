İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"

İsrail'in Filistin'e başlattığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu soykırıma dur demek için yüzlerce vatandaş, Ayasofya Camii önünde toplandı.
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Eminönü Meydanı'na doğru yürüdü.
A Haber'e açıklamalarda bulunan bir vatandaşın sözleri siyonist rejimin bugün olmasa bile bir gün mutlaka sonunun geleceğini dünyaya hatırlattı.
İstanbul'da Gazze direnişine destek
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepki gösteren vatandaş 7 günlük çocuğu için yürüyüşe katıldığını belirterek şunları söyledi:
BİZİM DİNİMİZDE KUŞLAR HER ZAMAN FİLLERİ YENER
"Benim yeni bir evladım oldu. Daha 7 günlük, onun için bugün buradayım. Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarındayız. Bizim dinimizde kuşlar her zaman filleri yener."