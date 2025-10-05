PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"

İsrail'in Filistin'e başlattığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu soykırıma dur demek için yüzlerce vatandaş, Ayasofya Camii önünde toplandı. A Haber'e açıklamalarda bulunan bir vatandaşın sözleri siyonist rejimin bugün olmasa bile bir gün mutlaka sonunun geleceğini dünyaya hatırlattı. İsrail'e tepki gösteren vatandaş, "Biz hepimiz bu nesli öyle bir büyüteceğiz ki bu nesil öyle güçlü olacak ki bir gün İsrail yok olacak." dedi.

İsrail'in Filistin'e başlattığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu soykırıma dur demek için yüzlerce vatandaş, Ayasofya Camii önünde toplandı.

İstanbul'da Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü.


Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Eminönü Meydanı'na doğru yürüdü.

A Haber'e açıklamalarda bulunan bir vatandaşın sözleri siyonist rejimin bugün olmasa bile bir gün mutlaka sonunun geleceğini dünyaya hatırlattı.

İstanbul'da Gazze direnişine destek


Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepki gösteren vatandaş 7 günlük çocuğu için yürüyüşe katıldığını belirterek şunları söyledi:

İstanbul'da Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü.

BİZİM DİNİMİZDE KUŞLAR HER ZAMAN FİLLERİ YENER

"Benim yeni bir evladım oldu. Daha 7 günlük, onun için bugün buradayım. Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarındayız. Bizim dinimizde kuşlar her zaman filleri yener."

İstanbul'da Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü.

ÖYLE İBR NESİL BÜYÜTECEĞİZ Kİ İSRAİL YOK OLACAK

"Ben bugün evladım için buradayım ama bir gün evladım da kendi evlatları için orada olacak Allah'ın izniyle. Biz hepimiz bu nesli öyle bir büyüteceğiz ki bu nesil öyle güçlü olacak ki bir gün İsrail yok olacak. Biz belki bugün bir kıvılcım aşıladık ama yarın evlatlarımız cihad aşkıyla yanacak."

