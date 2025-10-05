İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"

İstanbul'da Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü. (Takvim.com.tr)

ÖYLE İBR NESİL BÜYÜTECEĞİZ Kİ İSRAİL YOK OLACAK



"Ben bugün evladım için buradayım ama bir gün evladım da kendi evlatları için orada olacak Allah'ın izniyle. Biz hepimiz bu nesli öyle bir büyüteceğiz ki bu nesil öyle güçlü olacak ki bir gün İsrail yok olacak. Biz belki bugün bir kıvılcım aşıladık ama yarın evlatlarımız cihad aşkıyla yanacak."