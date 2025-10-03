RTÜK'ten 5 kanala ceza! Başkan Erdoğan'ı hedef alan TELE1 de listede

PODCAST CANLI YAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uyguladı. 'Türkiye’nin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahu’dan Farkı Ne' şeklinde ekrana yansıtılan KJ için TELE1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda televizyonların yayın ihlallerini değerlendirdi. Toplantıda, 5 kanala; 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmamak', 'Yayınlarında eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içermek', 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almamak', 'Toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak', 'Soruşturulması mümkün olan haberleri, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlamak' ve 'Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı yayın yapmak' gerekçeleri ile üst sınırdan para cezaları uygulandı.

SKANDAL KJ'YE PARA CEZASI

Üst Kurul toplantısında, 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne' şeklinde ekrana yansıtılan KJ'nin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı.

Bu nedenle programın yayınlandığı haber kanalı TELE1'e üst sınırdan idari para cezası uygulandı. '4 Soru 4 Yanıt' isimli programda gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' sözleri nedeniyle aynı haber kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi.

'DARBE GİRİŞİMİ' BENZETMESİNE CEZA

Üst Kurul'da, 'Sözün Aslı' adlı programda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Gürsel Tekin'in mahkemece İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını, 'darbe girişimi' olarak nitelendirmesi ele alındı. Söz konusu yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle, söz konusu kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı.

'Açıkça' adlı programda Murat Kubilay'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle söz konusu kanala üst sınırdan para cezası verildi. 'Eylül Han ile Gündem Özel' adlı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye-Irak ham petrol boru hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında ele alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan kanala, üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Üst Kurul toplantısında, 'İçel Gündemi' isimli programda İzmir'de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması da görüşüldü. Yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verildi.

