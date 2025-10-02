Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatta en yüksek eylül ayı rekoru kırıldı!

Bakan Bolat dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, " "Bu ay oldukça sevindirici rakamları paylaşacağım. Eylül ayı aylık mal ihracat rekoru kırdık. Yıllıklandırılmış mal ihracatında da rekor bir rakama ulaştık. 2025 yılının ilk 9 ayının 7'sinde mal ihracatımızda aylık artış başarıldı ve net mal ihracatında 8 milyar dolar artışımız var." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Takvim.com.tr)

YIL SONU İÇİN BELİRLENEN HEDEFE EYLÜL AYINDA ULAŞILDI

Bakan Bolat açıklamasının başka bir yerinde yıl sonu için belirledikleri hedefe eylül ayında ulaştıklarını vurguladı.

Ticaret Bakan Bolat ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk 9 ayda hizmetler ihracatımızda net 3.2 milyar dolar tahmini hesaplamamız, artışımız var. Eylül ayı sonu itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bütün bunların sonucu şudur. 2025 yıl sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracat hedefimize eylül sonu itibarıyla ulaştık.

Eylül ayında mal ihracatımız yüzde 3 artış kaydederek 22.6 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılın eylül ayına kıyasla net 651 milyon dolar fazla ihracat yapmış bulunuyoruz. Bu rakam tarihin eylül ayı rekorudur."