PODCAST CANLI YAYIN

DMM'den İsrail'le ticaret iddiaları hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan “Küresel Sumud Filosu İsrail saldırısı altındayken Türkiye’den İsrail’e ticari gemilerin gittiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Küresel Sumud Filosu İsrail saldırısı altındayken aynı bölgede Türkiye’den İsrail’e giden ticari gemilerin bulunduğu ve dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasında deniz ticaretinin sürdüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, kamuoyunu yanıltmaya dönük kasıtlı bir algı operasyonun parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DMM'den İsrail'le ticaret iddiaları hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında Küresel Sumud Filosu İsrail saldırısı altındayken aynı bölgede Türkiye'den İsrail'e giden ticari gemilerin bulunduğu ve dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasında deniz ticaretinin sürdüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya dönük kasıtlı bir algı operasyonun parçası olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra gümrüklere yapılan çıkış bildirimleri ve ihracat beyannamelerinde İsrail'e yönelik herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Alınan ilave tedbirler kapsamında da İsrail bayraklı, sahipli veya iltisaklı gemilerin Türk limanlarına girişi yasaklanmıştır. Ayrıca İsrail'e gitmek üzere askeri yük taşıyan yabancı bayraklı gemilerin de limanlarımıza yanaşmasına izin verilmemektedir.

İSRAİL İLTİSAKLI GEMİNİN TÜRK LİMANLARINA GİRİŞİ ENGELLEN

Yalnızca Filistin'e yardım veya ticaret yaptığını belgeleyen, her bir beyanı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından tevsik edilen ve gemide İsrail'e yasaklı yük bulunmadığına dair taahhüt veren gemilerin limanlarımıza girişine izin verilmektedir.

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana çok sayıda İsrail iltisaklı geminin Türk limanlarına girişi engellenmiş; talimatlara aykırı hareket eden Türk bayraklı gemiler hakkında bayraktan çıkarma işlemleri tesis edilmiştir.

GEREKLİ HUKUKİ SÜREÇ İŞLEMEKTEDİR

İddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı; 4'üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, 1'inin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü ülkemize bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği anlaşılmıştır. Diğer 2 geminin ise liman çıkış beyanına aykırı şekilde Hayfa'ya gittiği için Türk limanlarına girişleri yasaklanmış olup ayrıca gerekli hukuki süreçler işletilmektedir."

Sonuç olarak bu tür algı yönetimlerinin Türkiye'nin Filistin'e desteğini gölgelemeye dönük bilinçli bir kampanyanın parçası olduğu anlaşılmakta olup; ülkemiz, Filistin halkının yanında durmaya ve kararlı tutumunu sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
Casper
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma: 4 sanık ilk kez birlikte yargılanıyor
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"