Ayşe Barım adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Ayşe Barım davasında tahliye kararı!
ÇOK SAYIDA OYUNCU İZLEYİCİ OLARAK KATILDI
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda ünlü isim de izleyici olarak yer aldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel, Barım'ın Gezi Parkı'na gitmesi için kendisini yönlendirmediğini, bireysel olarak eşi Halit Ergenç'le parka gittiklerini söyledi.
ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ
Oyuncu Ceyda Düvenci de tanık olarak alınan beyanında, "Gezi parkı olaylarına 3 gün katıldım. Katılmamda Ayşe Barım'ın teklifi olmadı. 23 yıldır ID İletişim'le çalışıyorum. Katıldığımda orada Ayşe Barım'ı görmedim. Gezi Parkı'na gitmem için arayıp davet eden isim Yavuz Bingöl'dü. Katılmamda iş akdimde zorlama olmadı. Bana senaryo geldiyse birkaç yapım şirketinden önce ben okurum, aslında bu ilişkide patron oyuncudur." dedi.
Diğer tanıklar Hümeyra Adak, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ve Enver Aysever de Gezi Parkı olaylarına katılmalarında Barım'ın yönlendirmesi olmadığını söyledi.
AYŞE BARIM'IN SAVUNMASI
Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan Barım, vatandaş olarak hayatı boyunca sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini, hiç suç işlemediğini söyledi.
Ağır iddialarla 248 gündür tutuklu bulunduğunu, üzerine atılı suçla ilişkisi olmadığını belirten Barım, ağlayarak devam ettiği savunmasında, "Adaletin varlığına güvenmek istiyorum. Çaresizim, tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla uğraşıyorum. Yorgunum, 30 kilodan fazla kilo verdim. Hasta olduğuma da ne yazık ki ikna edemedim. Aslında tedaviyi reddetmiyorum. Haziran ayından beri bayılmalarım başladı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bilim kuruluna girdim. Adli Tıp Kurumunun neden beni tetkik için tekrar sevk etmesini anlayamıyorum. Ben tedavi olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
Ayşe Barım, hastane raporlarında acilen ameliyat olması gerektiğinin belirtildiğini, hayati risk taşıyan ameliyatlarını kendi şartlarıyla ve doktorlarına yaptırmak istediğini anlatarak, "Bütün deliller toplandı. Değiştirebileceğim bir durum kalmadı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmak için tahliyemi istiyorum." dedi.