Milletvekili Ayşen Gürcan'ın içinde bulunduğu araç Eskişehir'de kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan hastaneye kaldırıldı.
Olay, kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybetti, Milletvekili Gürcan yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.