Milletvekili Ayşen Gürcan'ın içinde bulunduğu araç Eskişehir'de kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de kaza (İHA)



Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.



ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ



Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybetti, Milletvekili Gürcan yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.