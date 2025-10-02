PODCAST CANLI YAYIN

İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı

İsrail Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırdı. Barbar saldırıda 37 Türk vatandaşı ve 200’den fazla aktivist alıkonuldu. Müdahalede Morgana gemisinde bulunan gazeteci Semanur Sönmez Yaman'ın alıkonulmadan önce çektiği video sosyal medyadan paylaşıldı. Tüm dünyaya seslenen Semanur Sönmez Yaman "Bu adaletsizliğe karşı yetkililerden ve vicdan sahibi tüm insanlardan destek bekliyoruz. Bu insan gaspına dur demek için lütfen yaşananları duyurun ve uluslararası kamuoyu oluşmasına destek olun." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, Gazze'de yıllardır süren ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na saldırdı.

Düzenlenen saldırıda 37 Türk 200'den fazla aktivist yasa dışı şekilde gözaltına alındı.

Filo gemilerinden biri ablukayı delerek Gazze karasularına girmeyi başarırken, diğer gemilere İsrail güçleri engel oldu.

SEMANUR SÖNMEZ YAMAN ALIKONULDU
Gazeteci Semanur Sönmez Yaman'ın da yolcuları arasında bulunduğu Morgana gemisi, İsrail'in müdahalede bulunduğu 13. gemi olarak kayıtlara geçti. Yolcuların gözaltına alınmasının ardından iletişim kesildi.

Semanur Sönmez Yaman'ın alıkonulmadan önce çektiği bir video sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

O VİDEOSU PAYLAŞILDI
Yaman, mesajında tüm dünyaya seslenerek, bu haksızlığa karşı çıkılması ve insanlık onurunun savunulması çağrısında bulundu.

DÜNYAYA ÇAĞRI: İNSAN GASPINA DUR DEYİN
Yaman mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Semanur Sönmez Yaman, gazeteciyim, filoya Türkiye'den katılıyorum. Bu videoyu izliyor olmanız, İsrail askerleri tarafından hukusuz bir şekilde kaçırıldığım ve iradem dışında İsrail'e götürüldüğüm anlamına geliyor.

Bu adaletsizliğe karşı yetkililerden ve vicdan sahibi tüm insanlardan destek bekliyoruz. Bu insan gaspına dur demek için lütfen yaşananları duyurun ve uluslararası kamuoyu oluşmasına destek olun."

