İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı

Filo gemilerinden biri ablukayı delerek Gazze karasularına girmeyi başarırken, diğer gemilere İsrail güçleri engel oldu.

SEMANUR SÖNMEZ YAMAN ALIKONULDU Gazeteci Semanur Sönmez Yaman 'ın da yolcuları arasında bulunduğu Morgana gemisi, İsrail'in müdahalede bulunduğu 13. gemi olarak kayıtlara geçti. Yolcuların gözaltına alınmasının ardından iletişim kesildi.

O VİDEOSU PAYLAŞILDI

Yaman, mesajında tüm dünyaya seslenerek, bu haksızlığa karşı çıkılması ve insanlık onurunun savunulması çağrısında bulundu.

DÜNYAYA ÇAĞRI: İNSAN GASPINA DUR DEYİN

Yaman mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Semanur Sönmez Yaman, gazeteciyim, filoya Türkiye'den katılıyorum. Bu videoyu izliyor olmanız, İsrail askerleri tarafından hukusuz bir şekilde kaçırıldığım ve iradem dışında İsrail'e götürüldüğüm anlamına geliyor.

Alıkonulmadan önce bu videoyu çekti!

Bu adaletsizliğe karşı yetkililerden ve vicdan sahibi tüm insanlardan destek bekliyoruz. Bu insan gaspına dur demek için lütfen yaşananları duyurun ve uluslararası kamuoyu oluşmasına destek olun."