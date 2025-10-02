İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Uzmanlar özellikle perşembe ve cuma günü için uyardı. Hava sıcaklıkları bir anda 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış görülecek. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? Önümüzdeki günlerde yağış devam edecek mi? Ekim ayı boyunca havalar nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu!
