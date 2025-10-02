İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Bugün Yağış Beklenen Bölgeler

Tahminlere göre bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışlı bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali yüksek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, ayrıca İstanbul'un kuzey ilçeleri de yağıştan nasibini alacak. Antalya'nın doğu kıyıları ile Amasya'nın kuzey kesimleri de listede.