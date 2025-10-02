Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Uzmanlar özellikle perşembe ve cuma günü için uyardı. Hava sıcaklıkları bir anda 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış görülecek. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? Önümüzdeki günlerde yağış devam edecek mi? Ekim ayı boyunca havalar nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 02.10.2025 07:07
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Rapora göre parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzü, bazı bölgelerde yağışlarla birleşecek. Marmara'nın batısından Karadeniz kıyılarına, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinden Akdeniz'in doğusuna kadar farklı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Bugün Yağış Beklenen Bölgeler

Tahminlere göre bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışlı bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali yüksek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, ayrıca İstanbul'un kuzey ilçeleri de yağıştan nasibini alacak. Antalya'nın doğu kıyıları ile Amasya'nın kuzey kesimleri de listede.

İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Yağışların bölgesel olacağı, zaman zaman kısa süreli ve yerel gök gürültüleriyle etkisini göstereceği bildirildi.

İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Marmara'da Sert Rüzgar Etkisi

Rüzgâr, çoğu bölgede kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esecek. Ancak Marmara için tablo farklı: Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar, hem deniz ulaşımını hem de kara trafiğini etkileyebilir.

İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...

Uzayan Yazların Ardından Serin Günler Geliyor

Türkiye'de bu yıl eylül ayı, adeta yazdan kalma günlerle geçti. Sıcak havalar "yaz bitmedi" dedirtirken, son haftalarda kuzeyden gelen serin hava dalgası "Gerçek sonbahar nihayet başlıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. İstanbul'da etkili olan yağmur kısa süreli bir nefes aldırsa da baraj doluluk oranları hala kritik seviyelerde. Gözler şimdi ekim ayına çevrildi.