Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı! Hava ulaşımında aksama var mı?

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye yükseldi. Hava trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bakırköy Adliyesi çalışanları ve çevredeki vatandaşlar açık alanlara çıktı. (DHA) Bakırköy Adliyesi çalışanları ve çevredeki vatandaşlar açık alanlara çıktı. (DHA)

İSTANBULLULAR YOLA ÇIKTI

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

Esenyurt'ta depremde yaşananlar kamerada

Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Ekran görüntüsü)İstanbul'da trafik yoğunluğu (Ekran görüntüsü)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (AA)İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (AA)

HAVA TRAFİĞİNDE SORUN VAR MI?

Hava trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

