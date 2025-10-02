Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para! Turgay Ciner Türkiye'den ne kadar para kaçırdı?

Kemal Can, Ciner Medya'nın satın alım işlemleriyle ilgili olarak, "Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti. Kenan Tekdağ'ın Ciner'le olan münasebeti ve nezaketen Tekdağ'a bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum" dedi.

Tekdağ'ın Ciner'e bu durumu ilettiğini ve herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santralini ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi.