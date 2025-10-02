PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para! Turgay Ciner Türkiye'den ne kadar para kaçırdı?

Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kemal Can’ın ifadesi ortaya çıktı. Kemal Can ifadesinde Ciner Medya alımında Kenan Tekdağ’ın aktif rol oynadığını söylerken MASAK, bir yılda 88 milyar lira kara para trafiği olduğunu tespit etti. Ciner Medya sahibi Turgay Ciner’in ise yaklaşık 10 yıldır Türkiye’den 5 milyar dolardan fazla mal kaçırdığı anlaşıldı.

Can Holding'e yönelik soruşturmada MASAK raporunun ayrıntıları ve şirket sahibi Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı.

Can Holding operasyonundan bir gün önce Cinerin borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?Can Holding operasyonundan bir gün önce Cinerin borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?

Kemal Can, Ciner Medya'nın satın alım işlemleriyle ilgili olarak, "Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti. Kenan Tekdağ'ın Ciner'le olan münasebeti ve nezaketen Tekdağ'a bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum" dedi.

Tekdağ'ın Ciner'e bu durumu ilettiğini ve herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santralini ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi.

Can Holding sahibi Kemal Can (Takvim Foto Arşiv)Can Holding sahibi Kemal Can (Takvim Foto Arşiv)

"Sektöre yabancı olunması ve ailemin bu konuya şerh düşmesi nedeniyle ben çok sıcak yaklaşmadım" diyen Can, Ciner Medya'nın alımı için önce 600 milyon dolar, sonrasında ise 575 milyon dolara anlaşıldığını söyledi.

275 milyon doları peşin, 75'i kısmen olmak üzere 350 milyon dolar ödediğini belirten Can, "Ben yalnızca pazarlık aşamasında Turgay Ciner'le bir araya geldim. Kenan Tekdağ'ın bu konudaki dahli sürecin başındadır" dedi.

Mehmet Kenan Tekdağ (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Kenan Tekdağ (Takvim Foto Arşiv)

Kara para aklama faaliyetleriyle ilgili de "Muhasebesel bir konu olduğu için ilgili yetkililerin cevaplamasının daha doğru olacağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı. MASAK ise 2020- 2021'de 88 milyar lira kara para trafiği tespit etti. Tespitlere göre, işlemler Can Holding bünyesinde sistematik ve tekrarlayan bir şekilde organize edildi.

BANKALARA 800 MİLYON DOLAR BORÇ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Turgay Ciner'in yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den 5 milyar dolardan fazla mal kaçırdığı tespiti yapıldı. Grubun Türkiye'deki bankalara 800 milyon dolar borcu bulunduğu belirtiliyor. Türkiye'deki şirketlerinin yüzde 90'ının içi boş. Anlaşılan, Türkiye'deki mal varlıkları da ancak banka borcunu karşılayabilecek seviyede. Öyle ya… Bunca şirkete ne oldu?" diye sordu.

Turgay Ciner (Takvim Foto Arşiv)Turgay Ciner (Takvim Foto Arşiv)

Turgay Ciner'in olası mali yükümlülükten kaçmak için İngiltere'de kurulu şirket yönetiminde adı geçmediğini dile getiren Güngör, "Soruşturma derinleşirse Ciner'in İngiltere'deki şirketlerine ne olur?" dedi.

İşte Güngör'ün o ifadeleri:

Misal, Ankara-İstanbul yolunu karadan gidip gelenler Kazan'dan geçerken 'Ciner Soda' yazan kamyonları görmüştür. Orada dünyanın en büyük soda külü tesisinden mal taşırlar. Mesela, son dönemde kamyonların üzerine 'We Soda' yazısı eklendi. O ne biliyor musunuz? İngiltere'de kurulan şirket… Soda külü tesisinin kumandası Londra'ya geçti. We Soda, Ciner Grubu'nun en büyük faaliyeti olan soda külü üretimini çatısı altında toplayan şirket. Türkiye'deki Eti Soda'nın yaklaşık yüzde 74'ü, Kazan Soda'nın yüzde 100'ü ile ABD'deki soda külü faaliyetleri bu şirketin çatısı altında. Almanya'daki şirketler de… We Soda'nın yüzde 100'ü de Kew Soda'ya ait. Bu da İngiltere'de kurulu şirket… Onun da yüzde 51'i Ciner Soda Holdings'te, yüzde 49'u Park Holding'de. Biraz ticaret sicil kayıtlarını inceledim. Hiçbirinin yönetiminde Turgay Ciner yok. Bunu olası mali yükümlülükten kaçmak için yaptığı belli… Matruşka gibi birçok ülkede soda külü şirketi kurması da yine olası davalardan kaçınmak için… Şimdi soru şu… Soruşturma derinleşirse Ciner'in İngiltere'deki şirketlerine ne olur? Bekleyip görelim…

Turgay Cinerin karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: EmrinizdeyimTurgay Cinerin karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim

