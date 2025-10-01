Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenleniyor.
TRUMP'A PARA VERDİĞİMİZ HATIRLATTIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP ve Hüda-Par liderleriyle Meclis'te bir araya geldi.