Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"

Son dakika haberi! Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenleniyor. Başkan Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenleniyor.

F-35 (AA)F-35 (AA)

TRUMP'A PARA VERDİĞİMİZ HATIRLATTIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP ve Hüda-Par liderleriyle Meclis'te bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?

