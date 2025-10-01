PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı

TBMM’de 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı açılış oturumu yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı oturuma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanları ve parti yöneticilerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek katılmadı. CHP’nin aldığı bu karar sonucu sıralar boş kaldı. Millet iradesini saygısızlık olarak görülen bu tavır tepki çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumu gerçekleşti.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Genel Kurul'daki ilk konuşmayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, yasama yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak "birlik ve uzlaşı" mesajı verdi.

TBMM açılışında CHP sıraları boş kaldı (Fotoğraf: AA)TBMM açılışında CHP sıraları boş kaldı (Fotoğraf: AA)

Ancak oturumda dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde belediye başkanları ve parti kadrolarına yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla başlayan soruşturmalara tepki göstererek açılış oturumuna katılmama kararı aldı.

TBMM açılışında CHP sıraları boş kaldı (Fotoğraf: AA)TBMM açılışında CHP sıraları boş kaldı (Fotoğraf: AA)

CHP'nin Meclis gibi milletin iradesini temsil eden en üst kurumun açılışını protesto etmesi, eleştirilerin hedefi oldu. Katılmama kararının özellikle "yolsuzluk iddialarını perdelemek" amacı taşıdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da duruma tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti. (Fotoğraf: AA)Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti. (Fotoğraf: AA)

Bahçeli, "CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yasama yılının başında, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis'e katılmaması, milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlıktır." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

