CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumu gerçekleşti.
Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Genel Kurul'daki ilk konuşmayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, yasama yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak "birlik ve uzlaşı" mesajı verdi.
CHP SIRALARI BOŞ KALDI
Ancak oturumda dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde belediye başkanları ve parti kadrolarına yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla başlayan soruşturmalara tepki göstererek açılış oturumuna katılmama kararı aldı.
CHP'nin Meclis gibi milletin iradesini temsil eden en üst kurumun açılışını protesto etmesi, eleştirilerin hedefi oldu. Katılmama kararının özellikle "yolsuzluk iddialarını perdelemek" amacı taşıdığı yönünde yorumlar yapıldı.
MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK
Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da duruma tepki gösterdi.