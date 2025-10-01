CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti. (Fotoğraf: AA)

Bahçeli, "CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yasama yılının başında, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis'e katılmaması, milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlıktır." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.