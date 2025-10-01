PODCAST CANLI YAYIN

Aksaray'da trafik kazası sonucu 2 jandarma şehit oldu

Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarpan minibüs kazaya yol açtı. Kazada Astsubay Kemal Özgür ve Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, Hışır Cihan yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Giriş Tarihi:
Aksaray'da trafik kazası sonucu 2 jandarma şehit oldu

Aksaray'da Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs kontrolden çıktı. Emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'ye, Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...