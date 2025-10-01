Aksaray'da trafik kazası sonucu 2 jandarma şehit oldu

Aksaray'da Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs kontrolden çıktı. Emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'ye, Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi