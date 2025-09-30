Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!

Amerika ziyaretimiz kapsamında öncelikle Cumhurbaşkanımızın BM'deki programı ve ondan sonra da Washington'da Beyaz Saray'da yapılan uzun ve kapsamlı görüşmeler oldu. Enerji konusunda ABD ile Türkiye arasında ciddi program oldu. Cumhurbaşkanımızla ortaya konulan 100 milyar dolar ticaret hedefi var. Neredeyse ihracatımız ithalatımızı karşılıyor. ABD önemli bir ticari partnerimiz.

Çok önemli bir ticaret ortağımız. Enerji tarafına baktığımızda realize olmamış büyük potansiyel var. ABD bugün en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi. Türkiye kendi petrolünü arayan, yoğun çalışma içinde bulunan bir ülke. Böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Nükleerde ABD önemli bir ülke. ABD ile üzerinde uzun çalışılmış anlaşmalar yapıldı. Aslında bizim genel enerji politikamıza baktığımızda bütün bunların mesajını yıllardır veriyoruz. Türkiye olarak enerji talebi büyüyen ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'de enerjiyi kesintisiz ve güvenilir şekilde vatandaşlarımıza iletme gayemiz var' demişti. Doğal gaz talebinde Avrupa'nın 4. ülkesi Türkiye. Petrolde her gün 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Bu talebi karşılamakla alakalı kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanma hedefimiz var.

Kendi kaynağımız, yenilebilir kaynağımız. Türkiye'nin ülkede yapacağı dışarıda yapacağı şeyler var. Nükleeri mutlaka yapmamız lazım. Elektrik talebimiz tahminlerin ötesinde büyüyor.

Çok ciddi bir klima ile elektrik tüketimi oldu. Elektrik talebimiz inanılmaz artıyor. Elektrikli otomobil ve yapay zekaya da ihtiyacımız var. Kuraklık, küresel ısınmada suyun azaldığı dünyaya gidiyoruz. Türkiye 32 bin megavatlık hidrolik santrali olan ülke. Türkiye önümüzdeki 30 yılda en muhafazakâr tahminlerle enerji talebi 3 kat büyüyecek bir ülke. Bu talebi karşılamak için Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanması fevkalade önem arz ediyor. Bütün bu alanlarda en önemli işbirliği yapacağımız ülkelerden birisi ABD.



KAYA GAZINDA ADRES DİYARBAKIR



ABD, özellikle 2000'li yılların başında önemli atılım yaptı. Kaya gazı devriminden sonra ABD bugün dünyanın 1 numaralı doğal gaz üreticisi. Kaya gazı teknolojisi ile bunu yaptı. Kaya gazı teknolojisini inşallah biz de hedefliyoruz. Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek bir projeden bahsediyoruz. Trump yönetimi özellikle 1. dönemde yoğun şekilde ihracatla ilgili yatırımları teşvik edici açılımlar yaptı. Türkiye de 2016'da milli enerji ve maden politikası dediğimiz stratejinin özünde şu vardı. Doğal gazı -163 dereceye düşürürseniz sıvı hale geliyor. Gemilere koyup dünyanın her yönüne getirebilirsiniz. Dünyada çok daha ucuz neredeyse bedava gaz olduğunu varsayın. Altyapınız yoksa. O LNG'yi tekrar gaza döndürmeniz lazım. Ondan sonra da boru hatlarıyla sisteme, evlere, işyerlerine göndermeniz lazım.

2016'dan itibaren bu altyapıya büyük yatırım yaptık. Marmara, Aliağa'da olan iki merkezimizi neredeyse 2,5 katına çıkardık. 3 tane gazlaştırma gemisi aldık. Şu anda Türkiye 2016'dan bugüne yatırımlarda dünyadaki bu LNG fırsatından faydalanabilir hale geldi. Dünyada doğal gazın fiyatının oluştuğu belli merkezler var. Dünyada 4 merkez var. Biz istiyoruz ki, özellikle İstanbul, dünyada önemli bir doğal gaz ticareti merkezi olacak. Dünyanın en ucuz gazı Amerika'daki lokasyonda. En ucuz endeks orada. Rusya'dan da ucuz. İkinci önemli merkez ise Avrupa'da Hollanda'da. Sanal ticaret noktası burası. Bunları internette de bulabilirsiniz. Japonya-Kore piyasasında oluşan fiyat daha pahalıdır. Bir de Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de fiyat oluşum merkezi var. En ucuz fiyat Amerika'da. 2016'daki altyapı yatırımı yaptıktan sonra alımlarımızın bir kısmını Amerika'dan yapmaya başladık. Türkiye, Cezayir'le başlayıp Nijerya ile devam edip 20'den fazla ülkeden doğal gaz alıyoruz. Bir kısmını uzun dönemli anlaşma yapıyoruz. Bir kısmı ise spot bazlı gaz alıyoruz. Şu anda kullandığımız gazın yüzde 10'u LNG olarak Amerika'dan gemilerle geliyor. Bu anlaşmalar geçtiğimiz Eylül'de başlayan anlaşmalar.