Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasında yapılan enerji anlaşmasına ilişkin bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kaya gazı devriminden sonra ABD bugün dünyanın 1 numaralı doğal gaz üreticisi olduğunu belirten Bayraktar, "Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirecek bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasında yapılan enerji anlaşmasına ilişkin bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Amerika ziyaretimiz kapsamında öncelikle Cumhurbaşkanımızın BM'deki programı ve ondan sonra da Washington'da Beyaz Saray'da yapılan uzun ve kapsamlı görüşmeler oldu. Enerji konusunda ABD ile Türkiye arasında ciddi program oldu. Cumhurbaşkanımızla ortaya konulan 100 milyar dolar ticaret hedefi var. Neredeyse ihracatımız ithalatımızı karşılıyor. ABD önemli bir ticari partnerimiz.

Çok önemli bir ticaret ortağımız. Enerji tarafına baktığımızda realize olmamış büyük potansiyel var. ABD bugün en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi. Türkiye kendi petrolünü arayan, yoğun çalışma içinde bulunan bir ülke. Böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Nükleerde ABD önemli bir ülke. ABD ile üzerinde uzun çalışılmış anlaşmalar yapıldı. Aslında bizim genel enerji politikamıza baktığımızda bütün bunların mesajını yıllardır veriyoruz. Türkiye olarak enerji talebi büyüyen ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'de enerjiyi kesintisiz ve güvenilir şekilde vatandaşlarımıza iletme gayemiz var' demişti. Doğal gaz talebinde Avrupa'nın 4. ülkesi Türkiye. Petrolde her gün 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Bu talebi karşılamakla alakalı kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanma hedefimiz var.

Kendi kaynağımız, yenilebilir kaynağımız. Türkiye'nin ülkede yapacağı dışarıda yapacağı şeyler var. Nükleeri mutlaka yapmamız lazım. Elektrik talebimiz tahminlerin ötesinde büyüyor.

Çok ciddi bir klima ile elektrik tüketimi oldu. Elektrik talebimiz inanılmaz artıyor. Elektrikli otomobil ve yapay zekaya da ihtiyacımız var. Kuraklık, küresel ısınmada suyun azaldığı dünyaya gidiyoruz. Türkiye 32 bin megavatlık hidrolik santrali olan ülke. Türkiye önümüzdeki 30 yılda en muhafazakâr tahminlerle enerji talebi 3 kat büyüyecek bir ülke. Bu talebi karşılamak için Türkiye'nin yerli kömürü, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanması fevkalade önem arz ediyor. Bütün bu alanlarda en önemli işbirliği yapacağımız ülkelerden birisi ABD.

KAYA GAZINDA ADRES DİYARBAKIR

ABD, özellikle 2000'li yılların başında önemli atılım yaptı. Kaya gazı devriminden sonra ABD bugün dünyanın 1 numaralı doğal gaz üreticisi. Kaya gazı teknolojisi ile bunu yaptı. Kaya gazı teknolojisini inşallah biz de hedefliyoruz. Diyarbakır'da bu anlamda büyük potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek bir projeden bahsediyoruz. Trump yönetimi özellikle 1. dönemde yoğun şekilde ihracatla ilgili yatırımları teşvik edici açılımlar yaptı. Türkiye de 2016'da milli enerji ve maden politikası dediğimiz stratejinin özünde şu vardı. Doğal gazı -163 dereceye düşürürseniz sıvı hale geliyor. Gemilere koyup dünyanın her yönüne getirebilirsiniz. Dünyada çok daha ucuz neredeyse bedava gaz olduğunu varsayın. Altyapınız yoksa. O LNG'yi tekrar gaza döndürmeniz lazım. Ondan sonra da boru hatlarıyla sisteme, evlere, işyerlerine göndermeniz lazım.

2016'dan itibaren bu altyapıya büyük yatırım yaptık. Marmara, Aliağa'da olan iki merkezimizi neredeyse 2,5 katına çıkardık. 3 tane gazlaştırma gemisi aldık. Şu anda Türkiye 2016'dan bugüne yatırımlarda dünyadaki bu LNG fırsatından faydalanabilir hale geldi. Dünyada doğal gazın fiyatının oluştuğu belli merkezler var. Dünyada 4 merkez var. Biz istiyoruz ki, özellikle İstanbul, dünyada önemli bir doğal gaz ticareti merkezi olacak. Dünyanın en ucuz gazı Amerika'daki lokasyonda. En ucuz endeks orada. Rusya'dan da ucuz. İkinci önemli merkez ise Avrupa'da Hollanda'da. Sanal ticaret noktası burası. Bunları internette de bulabilirsiniz. Japonya-Kore piyasasında oluşan fiyat daha pahalıdır. Bir de Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de fiyat oluşum merkezi var. En ucuz fiyat Amerika'da. 2016'daki altyapı yatırımı yaptıktan sonra alımlarımızın bir kısmını Amerika'dan yapmaya başladık. Türkiye, Cezayir'le başlayıp Nijerya ile devam edip 20'den fazla ülkeden doğal gaz alıyoruz. Bir kısmını uzun dönemli anlaşma yapıyoruz. Bir kısmı ise spot bazlı gaz alıyoruz. Şu anda kullandığımız gazın yüzde 10'u LNG olarak Amerika'dan gemilerle geliyor. Bu anlaşmalar geçtiğimiz Eylül'de başlayan anlaşmalar.

Enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinin ilki Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. (AA)Enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinin ilki Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. (AA)

Doğal gazı Amerika çok ucuz çıkarıyor. Onu limana kadar taşıyorsunuz boru hatlarıyla. Limanda sıvılaştırma yapıyorsunuz, gemiye koyup taşıma maliyetiyle buradaki tesislerimize gazlaştırılmak üzere geliyor. Bütün maliyetleri ortaya koyduğumuzda Amerikan LNG'si en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri hale geliyor.

Amerikan yönetiminin özellikle Trump'ın seçim döneminde de söylediği 'Rusya-Ukrayna savaşına son vereceğim' söyleminde ciddi bir gayreti var. Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in ziyareti var. Bütün bu çabalar neticesinde bir sonuç almak adına daha önce Biden yönetiminin yaptığı gibi bir takım yaptırımlarla Rusya'yı barışa zorlamaya dönük çabalar ortada. Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. 60 milyar metreküplük devasa tüketim var. Karadeniz üretiminde ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek adına bu çabanın içindeyiz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin gazını kendi gazımızla karşılayacağız. Elektrik üretimiyle alakalı doğal gaz ihtiyacı devam ediyor. O anlamda Türkiye ithalat yapacak. Bugün bir gemimiz geldi. Bir diğeri yıl sonu gelecek. Mevcut üretimi hızlandıralım ve yeni keşifler aracılığıyla.

Doğu Akdeniz'de çok büyük arama programı yaptık. 8-9 tane derin deniz sondajı yaptık. Çok güçlü şekilde arama programı yaptık ama istediğimiz neticeyi bu aşamada alamadık. Bu Akdeniz'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı lokasyonları test etmemiz lazım. Biz temel önceliğimizi ve odağımızı Karadeniz'e verdik. Onu bir an önce üretime koymak çok önemliydi. Gemilerimizin 4'ünü orada konumlandırdık. 5'inci gemiyi oraya göndereceğiz.

Bizim Akdeniz'den vazgeçmemiz söz konusu değil. Son 2 senedir başka bir şey daha olmaya başladı. Türkiye'yi Somali'de gördünüz. Şimdi Somali'de sismik yaptık. Libya'da bazı sahalarda anlaşmaları nihayete erdirmek üzereyiz. ABD ziyaretinde hem Beyaz Saray'da konuştuğumuz konulardan birisi, Türkiye petrolde de önemli ithalatçı. Gabar'da kendi ihtiyacını karşılamak adına adım atmış durumda. Yeni keşifler geliyor. Bu ithalatı yaparken farklı kaynaklardan petrol ürünleri ithalatı yapıyoruz. Şu anda Nijer'de üzerinde petrol sahasıyla ilgili anlaşmaları belli noktalara getirdik. Birkaç ay içerisinde ilk üretimi yapacak hale geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın orayla alakalı ortaya koyduğu vizyon bizi oraya getirdi. Azerbaycan'la yeni saha aldık, ortaklık aldık. Irak'ta projelerimiz var. Anlaşmanız neyse onun karşılığını alırsınız. Petrol doğal gaz sektörü. Özellikle arama ve üretim tarafı kuralları belli. Dünyada her yıl 100 milyarlarca dolar yatırım yapılan alan. Orada endişe edecek bir durum yok. 'Onlar kazanacak biz kazanamayacağız' diye asla bir durum yok.

