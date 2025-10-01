Diyarbakır'da su kuyusunda karbonmonoksit faciası: 4 ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı. Derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.