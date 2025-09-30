PODCAST CANLI YAYIN

Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

BAKAN UYARDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SÜRE UZATILMAYACAK

Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" YARARLANAMAYACAKTIR.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:
Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)
Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap ediyor
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!