SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda yurtdışında kırmızı bültenle aranan 9 suçluyu yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu. Bakan Yerlikaya " Bir bir yakalayıp geri getireceğiz, Bizden kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ. HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEKRAR SÖYLÜYORUM: "BİZDEN KAÇAMAYACAKSINIZ"❗️

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu, GÜRCİSTAN(3), ALMANYA (2), BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (2), İSVİÇRE ve HIRVATİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗️

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

🟥 "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs ALMANYA'da,

🟥 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs ALMANYA'da,

🟥 "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

🟥 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

🟥 "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İSVİÇRE'de,

🟥 "Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 🇹🇷

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Fatih'teki esrarengiz ölüm aydınlandı! Cinayet sonrası yurt dışına kaçtı Özbekistan'da yakalandı
