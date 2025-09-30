Kalp nakliyle yeniden doğdular: Gülüzar ve Burcu En’in umut dolu hikâyesi

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi Gülüzar En'e (43) 2009 yılında ikinci çocuğuna 6 aylık hamileyken yaşadığı sağlık sorunları sonrası kalp yetmezliği teşhisi kondu. Erken doğum yapan En, hastalığı ilerleyince İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan En, 2011'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki heyet tarafından yapılan kalp nakli ameliyatıyla iyileşti. Ameliyatta Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Prof. Dr. Sanem Nalbantgil yer aldı.

Gülüzar En'in kızı 24 yaşındaki Burcu En de annesiyle aynı kaderi yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 2022'de üniversite eğitimine başlayan Burcu En, kalp krizi geçirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nde muayene edilen genç kızın, annesi gibi kalp yetmezliği yaşadığı belirlendi. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen sağlık durumu kötüye giden En'e yapay kalp cihazı takıldı. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavisinin büyük kısmı hastanenin yoğun bakım servisinde süren Burcu En'e kalp nakli konusunda beklenen haber İstanbul'dan geldi.

Anne Gülüzar En, “Kızıma kısa sürede kalp nakli yapıldığı için tarif edilemez mutluluk yaşıyorum. Rabb’im herkesten razı olsun” dedi. (Takvim.com.tr)

Burcu En anesini sağlığına kavuşturan ekibe çok güvendiği için nakil ameliyatına büyük bir rahatlıkla girdiğini söyledi.(Takvim.com.tr)

YAŞADIĞI KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, Burcu En'e nakledilmesi için Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçak ile İzmir'e getirildi. Genç kız, 22 Ağustos'ta annesine kalp nakli yapan Prof. Dr. Özbaran'ın başkanlığındaki aynı ekibin yaptığı kalp nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Kalp naklinin ardından sağlıklı bir şekilde nefes alan Burcu En, yaşadığı kötü günleri geride bıraktı.