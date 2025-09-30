PODCAST CANLI YAYIN

Kalp nakliyle yeniden doğdular: Gülüzar ve Burcu En’in umut dolu hikâyesi

Gülüzar En, 14 yıl önce kalp yetmezliği çekti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki nakille iyileşti. Kızı Burcu da yıllar sonra annesiyle aynı kaderi yaşadı. Annesinin ameliyatını yapan doktorlar tarafından nakille hayata yeniden başladı...

Giriş Tarihi:
Kalp nakliyle yeniden doğdular: Gülüzar ve Burcu En’in umut dolu hikâyesi

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi Gülüzar En'e (43) 2009 yılında ikinci çocuğuna 6 aylık hamileyken yaşadığı sağlık sorunları sonrası kalp yetmezliği teşhisi kondu. Erken doğum yapan En, hastalığı ilerleyince İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan En, 2011'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki heyet tarafından yapılan kalp nakli ameliyatıyla iyileşti. Ameliyatta Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Prof. Dr. Sanem Nalbantgil yer aldı.

Anne Gülüzar En, “Kızıma kısa sürede kalp nakli yapıldığı için tarif edilemez mutluluk yaşıyorum. Rabb’im herkesten razı olsun” dedi. (Takvim.com.tr)Anne Gülüzar En, “Kızıma kısa sürede kalp nakli yapıldığı için tarif edilemez mutluluk yaşıyorum. Rabb’im herkesten razı olsun” dedi. (Takvim.com.tr)

YAPAY KALP CİHAZI TAKILDI

Gülüzar En'in kızı 24 yaşındaki Burcu En de annesiyle aynı kaderi yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 2022'de üniversite eğitimine başlayan Burcu En, kalp krizi geçirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene edilen genç kızın, annesi gibi kalp yetmezliği yaşadığı belirlendi. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen sağlık durumu kötüye giden En'e yapay kalp cihazı takıldı. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavisinin büyük kısmı hastanenin yoğun bakım servisinde süren Burcu En'e kalp nakli konusunda beklenen haber İstanbul'dan geldi.

Burcu En anesini sağlığına kavuşturan ekibe çok güvendiği için nakil ameliyatına büyük bir rahatlıkla girdiğini söyledi.(Takvim.com.tr)Burcu En anesini sağlığına kavuşturan ekibe çok güvendiği için nakil ameliyatına büyük bir rahatlıkla girdiğini söyledi.(Takvim.com.tr)

YAŞADIĞI KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, Burcu En'e nakledilmesi için Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçak ile İzmir'e getirildi. Genç kız, 22 Ağustos'ta annesine kalp nakli yapan Prof. Dr. Özbaran'ın başkanlığındaki aynı ekibin yaptığı kalp nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Kalp naklinin ardından sağlıklı bir şekilde nefes alan Burcu En, yaşadığı kötü günleri geride bıraktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Kartal'dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi