TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Çarşamba günü yasama çalışmalarına başlayacak.

TADİLAT VE BAKIM İŞLEMLERİ TAMAM



28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı.