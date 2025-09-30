İtalya tatili kâbusa döndü: Fenomen çiftin çantası saniyeler içinde çalındı

TikTok ve instagram fenomeni olan Eser ailesi, İtalya tatillerinde soyguna uğradı. Çiftin içeriklerini ürettikleri kamera, pasaportları, paraları ve kartları çalındı.

Soygun sonrası isyan eden çift, şu ifadeleri kullandı: Pasaportumuz gitti, kartlarımız paralarımız her şey gitti. 8 kişinin arasından çaldı ya. Çantamı bir saniye astım. Arkamı döndüğümde yok oldu. Sabahtan beri emek edip çektiğimiz videolarımız gitti en çok ona üzüldük. Polise gidiyorsun hiçbir şekilde bir şey yapmıyorlar. 'Kamera yok mu burada?' diyorum. 'Yok' diyor. Pazartesi ilgilenelim diyor adam. Ben pazartesiye kadar ne yapacağım? Ehliyetim gitti! Şimdi araba kullanacağım ben ne olacak?